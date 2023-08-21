Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (21.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Греция присоединится к тренировке украинских пилотов на F-16.

– На территории российского военного аэродрома Шайковка в Калужской области упал дрон-камикадзе.

— В Киеве, на Полтавщине и Запорожье власти призвали воздержаться от массовых мероприятий ко Дню Независимости.

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