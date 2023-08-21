Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Греция присоединится к тренировке украинских пилотов на F-16.
– На территории российского военного аэродрома Шайковка в Калужской области упал дрон-камикадзе.
— В Киеве, на Полтавщине и Запорожье власти призвали воздержаться от массовых мероприятий ко Дню Независимости.
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