Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Американские пушки-гаубицы М777 полным ходом уничтожают врага на южном фронте.
— Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.
— Винницкие студенты-волонтеры не только делают для наших армейцев полезные и важные передовые технологические разработки, но и умеют их развлечь.
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