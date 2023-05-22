Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Американские пушки-гаубицы М777 полным ходом уничтожают врага на южном фронте.

— Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

— Винницкие студенты-волонтеры не только делают для наших армейцев полезные и важные передовые технологические разработки, но и умеют их развлечь.

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