Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:40 (11.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Стала известна дата следующей встречи в формате Рамштайн.

— Приблизить украинское контрнаступление и освободить оккупированные территории Украины – темы, которые обсудил Дмитрий Кулеба с мировыми лидерами.

– Президент Украины Владимир Зеленский обсудил новые проекты помощи Украине с сыном американского миллиардера Уоррена Баффета.

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