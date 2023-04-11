Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:40 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Стала известна дата следующей встречи в формате Рамштайн.
— Приблизить украинское контрнаступление и освободить оккупированные территории Украины – темы, которые обсудил Дмитрий Кулеба с мировыми лидерами.
– Президент Украины Владимир Зеленский обсудил новые проекты помощи Украине с сыном американского миллиардера Уоррена Баффета.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ