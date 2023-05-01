Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Для восстановления Украины понадобится более 400 млрд долларов в ближайшем десятилетии. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

– Умань приходит в себя от ракетного удара по многоэтажке, который нанесла россия 28 апреля. Тогда погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. В местной больнице сейчас остаются двое пострадавших. Одного ребенка перевезли в столичное медучреждение.

– Двоих военных и работницу полиции сбило авто на пешеходном переходе в Хмельницком. Один из военнослужащих погиб на месте. У его побратима легкие травмы, от госпитализации он отказался.

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