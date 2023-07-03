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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На Бахмутском направлении ситуация снова обострилась. Количество обстрелов увеличилось вдвое. Сейчас там продолжается поединок за перехват инициативы – заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате террористического удара россиян по Сумам. В частности, по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины.

– Евросоюз невозможен без Украины, Молдовы и Западных Балкан, и сейчас решающий момент для будущего сообщества. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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