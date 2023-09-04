Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (04.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Утром РФ атаковала беспилотниками Днепропетровщину. Шесть из них удалось уничтожить нашим военным.

– Комитет Совета поддержал отставку министра обороны Алексея Резникова.

— Ночью Россия массированно атаковала Шахедами гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.

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