Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Утром РФ атаковала беспилотниками Днепропетровщину. Шесть из них удалось уничтожить нашим военным.
– Комитет Совета поддержал отставку министра обороны Алексея Резникова.
— Ночью Россия массированно атаковала Шахедами гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области.
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