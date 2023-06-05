Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– ВСУ имеют успех на Бахмутском направлении. На разных участках наши защитники продвинулись от 200 метров до более чем 1,5 километра. Украинские вооруженные силы занимают господствующие высоты и двигаются по широкому фронту – сообщила заместитель министра обороны – Анна Маляр.

– Враг наступал в направлении Ивановского, это на юго-западной окраине Бахмута. Успеха не было, сообщает Генштаб.

— У Украины есть свои агенты внутри России, которые атаковали кремль беспилотниками в начале мая, об этом пишет CNN. Американское СМИ ссылается при этом на официальных лиц США, но не называет их имена.

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