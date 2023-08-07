Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (07.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Количество травмированных в Покровске Донецкой области возросло до 31 человека. Среди них 19 полицейских, 5 спасателей и один ребенок.

– Украинские военные шаг за шагом создают условия для продвижения вперед – Залужный.

— Беларусь начала военные учения на границе с Литвой и Польшей.

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