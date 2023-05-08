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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 4 мощных взрыва только что прогремели в Харькове. Их было слышно в разных районах города. Об этом сообщил и глава областной военной администрации Олег Синегубов и призвал оставаться в укрытиях, ведь оккупанты снова наносят удары.

— Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении поблагодарил украинских воинов: тех, кто защищает небо, и тех, кто бьется за Украину на передовой.

— В Скадовске на Херсонщине оккупанты сворачивают деятельность своих администраций и вместе с семьями уезжают. Об этом сообщает Генштаб.

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