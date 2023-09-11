Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (11.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 46 авиационных ударов по Украине.

– Министр обороны Рустем Умеров провел первый телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

– Из Новой Зеландии доставили в Украину семь машин скорой помощи для ВСУ.

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