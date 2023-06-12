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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (12.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Сегодня в Киеве прошло мероприятие-реквием по погибшему на фронте Владимиру Мукану;

— Два района Львовщины приходят в себя от масштабных последствий непогоды;

— Украина ожидает, что правительства и парламенты Евросоюза, других стран мира и международные институты признают подрыв Каховской ГЭС экоцидом, а также военным преступлением.

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