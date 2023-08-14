Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам заверил, что контрнаступление продолжается, его ход постоянно на контроле.

– Воины 92-й бригады остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении.

– Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил сбор на 10 тысяч дронов-Камикадзе.

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