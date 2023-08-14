Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (14.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам заверил, что контрнаступление продолжается, его ход постоянно на контроле.
– Воины 92-й бригады остановили штурм оккупантов на Бахмутском направлении.
– Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил сбор на 10 тысяч дронов-Камикадзе.
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