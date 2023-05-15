Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (15.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Три человека пострадали из-за вражеского обстрела Никополя и Червоногригорьевской общины.

— Оккупанты обстреляли Гуляйполе. По сообщению военной администрации, в центре города повреждено админздание и магазин.

— Двое украинских ветеранов Александр Швецов и Сергей Храпко, которые пошли воевать еще в 2014 и получили тяжелые травмы, сегодня отправились навстречу друг другу из Киева и Житомира.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.