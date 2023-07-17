Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (17.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении. Цель оккупантов — разгромить украинские войска возле Купянска.
– Россияне, которые воюют в Бахмуте – ныне в ловушке. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в телемарафоне.
– Российский оккупант пожаловался на ужасное отношение российского командования к солдатам и поделился своими размышлениями относительно назревания гражданской войны в России. Его разговор перехватило украинское Главное управление разведки.
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