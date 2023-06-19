Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (19.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинским подразделениям на Таврическом направлении удалось продвинуться до 7 километров.
– Украинские военные успешно ослабляют российскую армию диверсиями далеко за линией фронта. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Германии, пишет издание Bild.
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