Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– На Мелитопольском направлении наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
— ГУР подтвердило сегодняшний удар дроном по российскому аэродрому Шайковка в Курской области.
– США готовы к возможной войне против России.
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