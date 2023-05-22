Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (22.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Николаевской области наши военные в рамках учений штурмовали вражеские позиции с форсированием водных препятствий.
— В Черкасской области восстанавливают здание, разрушенное российской ракетой 28 апреля.
— Самые жестокие бои сейчас продолжаются в Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.
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