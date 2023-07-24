Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (24.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Вечером оккупанты открыли огонь кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке. В результате удара погиб 10-летний мальчик. Кроме того, семь человек получили ранения, из них четверо детей.
— Этой ночью россияне атаковали дронами-камикадзе южные районы Одесщины – выпустили сразу 15 Шахедов.
— Менее чем через неделю фонд Сергея Притулы собрал более 100 миллионов гривен на беспилотники EOS.
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