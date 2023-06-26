Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— С завтрашнего дня люди смогут вернуться в свои дома в микрорайоне Нефтегавань, который был затоплен и временно закрыт после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

— После обеда оккупанты накрыли артиллерией поселок Белозерка на Херсонщине. Ранена пожилая женщина. Как сообщает офис генпрокурора, обстрел застал пенсионерку на собственном подворье.

– Джо Байден впервые публично прокомментировал мятеж Пригожина. Президент США подчеркнул, что США и их ближайшие союзники не причастны к событиям, произошедшим в эти выходные в России.

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