Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (28.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Полтавской области запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.
— В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую мобильную радиолокационную станцию Предел-Е.
– Украинские военные медики фиксируют все больше пулевых ранений на фронте.
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