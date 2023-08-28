Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (28.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Полтавской области запретили проведение праздничных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.

— В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую мобильную радиолокационную станцию Предел-Е.

– Украинские военные медики фиксируют все больше пулевых ранений на фронте.

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