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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (29.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– 9 человек ранены, среди них и 15-летний парень. Россияне атаковали Кившаровку в Харьковской области около 10:30 утра, об этом сообщили в прокуратуре области.

– Ночью враг ударил дронами-камикадзе по Одесской и Николаевской областях. Все шахеды были сбиты, но их обломки повредили инфраструктуру Одесского порта, поднялся пожар. Его удалось потушить.

– Минус еще 430 оккупантов. Именно такое количество врагов наши армейцы накануне ликвидировали на фронте во время боев. Но это количество неточно, отмечают в Генштабе, потому что расчеты приблизительны.

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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (29.05.2023)
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