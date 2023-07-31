Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По данным украинских военных, ракеты, ударившие по многоэтажке в Кривом Роге, были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

— По меньшей мере, шесть погибших — среди них 10-летний ребенок и 75 раненых. Таковы последствия российских ударов по Кривому Рогу.

– Для экспорта украинского зерна будут использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.

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