Анастасия Мазур, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (31.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— По данным украинских военных, ракеты, ударившие по многоэтажке в Кривом Роге, были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.
— По меньшей мере, шесть погибших — среди них 10-летний ребенок и 75 раненых. Таковы последствия российских ударов по Кривому Рогу.
– Для экспорта украинского зерна будут использовать хорватские порты на Дунае и в Адриатическом море.
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