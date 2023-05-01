Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (01.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– 14-летний подросток погиб в результате обстрела приграничья Черниговщины. Как сообщили в местной областной военной администрации, около трех часов дня российская армия нанесла авиаудар по селу Лизуновка Новгород-Северского района.

– После российского обстрела Черниговщины, где погиб 14-летний парень и ракетного удара по Павлограду, президент Владимир Зеленский заявил: “Врагу — только уничтожение”.

– В Умани похоронили еще семерых жителей девятиэтажки, ставших жертвами ракетного обстрела, нанесенного российскими войсками утром 28 апреля.

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