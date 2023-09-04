Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Запорожской области.

– Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил восемь боевых бригад в составе оперативно-тактической группировки Донецк.

– Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС.

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