Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (04.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Силы обороны имели успех в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка Запорожской области.
– Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил восемь боевых бригад в составе оперативно-тактической группировки Донецк.
– Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС.
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