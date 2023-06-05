Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ Украины — спикер генсека ООН
Мы полезны в Украине как командиры: мать азовца Калины о просьбе сына к власти
Орест Дрималовский

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня вечером враг обстрелял городок на Харьковщине из реактивных систем залпового огня “Смерч”. Под прицелом оказались жилые дома. Один человек погиб, 9 получили ранения.

– Виталий Кличко наткнулся на коллективное сопротивление. Главы районов Киева в совместном обращении заявили, что мэр перевел ответственность на них, заявив, что за работу укрытий отвечают исключительно председатели районов.

— Оккупанты обстреляли трубопровод с аммиаком. Это произошло несколько часов назад в Купянском районе. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация сети, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (31.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (24.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь