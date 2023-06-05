Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (05.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня вечером враг обстрелял городок на Харьковщине из реактивных систем залпового огня “Смерч”. Под прицелом оказались жилые дома. Один человек погиб, 9 получили ранения.

– Виталий Кличко наткнулся на коллективное сопротивление. Главы районов Киева в совместном обращении заявили, что мэр перевел ответственность на них, заявив, что за работу укрытий отвечают исключительно председатели районов.

— Оккупанты обстреляли трубопровод с аммиаком. Это произошло несколько часов назад в Купянском районе. В результате вражеских ударов произошла разгерметизация сети, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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