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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (07.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вечером россияне направили четыре авиабомбы на село Кругляковка. В результате два человека погибли, еще семеро ранены.

— В Покровске Донецкой области продолжаются спасательные работы.

— Украинские защитники уничтожили ударный российский вертолет Ка-52.

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