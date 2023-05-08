Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Враг снова гнал по Днепропетровщине, днем ​​оккупанты запустили искандер в Павлоградский район. Последствия обстрелов еще выясняются.

— От вчерашней атаки до сих пор приходит в себя Никополь. Там россияне били из тяжелой артиллерии — на мирный город выпустили более десяти снарядов.

— Из-за обстрелов Антоновки ранены женщина и мужчина. Их госпитализировали. У женщины многочисленные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. ОВА сообщает, что врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь.

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