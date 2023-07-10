Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Силы обороны взяли под огневой контроль Бахмут. Российские военные попали в ловушку.
— В Сумской области готовятся эвакуировать жителей 5-километровой зоны вдоль всей границы с Россией.
– 88% украинских беженцев в Польше планируют вернуться домой.
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