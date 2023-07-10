Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)

Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру

С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно

Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО

Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали

Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку