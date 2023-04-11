Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (11.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Канадский премьер Джастин Трюдо, принимавший у себя на родине украинского коллегу Дениса Шмыгаля, анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
— Утром российская армия нанесла авиационные удары по городам Орехов и Гуляйполе в Запорожской области.
— Окраины Запорожья до сих пор приходят в себя после удара россиян.
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