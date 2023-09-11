Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (11.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– По сообщениям Генштаба, наши воины наступают на Юге и на Бахмутском направлении.

– Война в Украине – это боевые действия, аналогов которых еще не было. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

— ЕС не признает незаконные выборы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины.

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