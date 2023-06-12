Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (12.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Силы обороны Украины во время наступательной операции на Донецком и Таврическом направлениях продвинулись на 6,5 км и взяли под контроль 90 квадратных километров территории;

— Оккупанты второй день подряд ровняют с землей поселок Казацкое на Херсонщине;

— Возле острова Хортица впервые почти за семь десятков лет из-под воды появились остатки фундамента мостовых переходов.

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