Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– 15 беспилотников и восемь ракет типа Калибр враг выпустил минувшей ночью по Одесщине.

— По меньшей мере, пять мирных жителей пострадали с начала суток в результате вражеских обстрелов деоккупированной Херсонщины.

– На Купянском и Лиманском направлениях украинские защитники не дали оккупантам продвинуться вперед.

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