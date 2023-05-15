Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Община в Черкасской области для беженцев переоборудовала пустой этаж бывшей больницы, а местные жители безвозмездно, только за коммунальные услуги, пустили жить их в пустые дома.
— Резчик Николай Глеба из Закарпатья создал из дерева скульптуру героя Украины Александра Мациевского.
— Двое мужчин ранены в результате обстрела села Лёвово на Херсонщине.
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