Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (15.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Община в Черкасской области для беженцев переоборудовала пустой этаж бывшей больницы, а местные жители безвозмездно, только за коммунальные услуги, пустили жить их в пустые дома.

— Резчик Николай Глеба из Закарпатья создал из дерева скульптуру героя Украины Александра Мациевского.

— Двое мужчин ранены в результате обстрела села Лёвово на Херсонщине.

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