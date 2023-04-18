Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Британские пушки L119 помогают нашим воинам уничтожать врага на Бахмутском направлении. Западное вооружение поступило к нам еще в конце лета прошлого года.
- Больше года без электричества. Так живут жители села Мосьпаново Харьковской области. Через село проходила линия фронта, многие дома разрушены, территория вокруг заминирована. Из-за отсутствия электричества нет и воды, проблемы со связью.
- В Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как две Австрии. На примере Херсонщины — из-за минной опасности посевную начали только 40 предприятий.
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