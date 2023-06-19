Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (19.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло до 18. Из них 14 человек погибли от утопления, а 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Такие данные сегодня вечером сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Пропавшими без вести считается 31 человек.

– Производитель самолетов F-16, американская компания Lockheed Martin поддержала передачу Украине своих истребителей.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.