Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (21.08.2023)

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Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии

Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область

Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции

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В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло

Когда ждать ослабления жары в Украине: синоптики назвали дату