Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (21.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— На Лиманском и Купянском направлениях российские оккупанты понесли значительные потери.
— Белгородскую область трижды за день атаковали дроны.
– Сегодня во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы.
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