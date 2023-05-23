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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (22.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— К вечеру российская армия атаковала село Качкаровка на Херсонщине. Как сообщили в областной военной администрации, один человек ранен, пострадавший госпитализирован.

— Глава главного управления разведки Кирилл Буданов обратился к российским военнослужащим, призвав сдаваться в плен через проект “Хочу жить”

— Жители оккупированного Мариуполя торжественно сожгли русский флаг. Сделали это под открытым небом, на городском пляже. Этой акцией они показали, что мариупольцы не хотят жить под властью оккупантов.

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