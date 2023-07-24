Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 10-летний мальчик погиб, еще четыре ребенка ранены. Таковы последствия вражеского удара по Константиновке Донецкой области.

— Россияне днем обстреляли село Песчаное в Купянском районе Харьковской области. В результате четверо раненых, среди которых 12-летний ребенок.

— В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО, которая проведет предварительную оценку ущерба, нанесенного объектам культуры российскими оккупантами.

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