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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За сутки россияне нанесли 36 авиационных ударов и 17 раз атаковали с РСЗО, сообщают в Генштабе. В то же время, наши Воздушные силы 6 раз ударили по скоплению живой силы противника, а ракетные и артиллерийские войска уничтожили пункт управления оккупантов.

— Попытка мятежа ЧВК “Вагнер” в России в очередной раз продемонстрировала, насколько большую стратегическую ошибку совершил Путин, развязав войну против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

– Глава Тернопольского областного совета Михаил Головко попался на взятке. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура поймали его с поличным.

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