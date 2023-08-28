Вячеслав Цымбалюк, Журналист и ведущий программы Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (28.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— ВСУ полностью освободили село Роботино Запорожской области.
— В результате российской атаки Никополя на Днепропетровщине пострадали 4 человека.
– Наши военные постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении.
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