Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)

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— Сегодня Киев пережил 16-ю массированную атаку с начала месяца. Сначала ночью наши Воздушные силы уничтожили 37 крылатых ракет и 29 шахедов, а утром враг атаковал город баллистическими и крылатыми ракетами типа Искандер.

– Масштабную ракетную атаку на Киев прокомментировал глава нашей разведки. Кирилл Буданов подчеркнул, что попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, запугать украинцев врагу не удастся, тем более на второй год полномасштабной войны.

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