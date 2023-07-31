Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (31.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Завтра в Кривом Роге – День траура.

– Сегодня весь день под плотными обстрелами Херсон. В результате ударов по центру и Корабельному району погибли три человека, 20 ранены.

– Россияне пытаются остановить наше наступление и значительно усилили артиллерийские обстрелы по всей линии фронта.

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