Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Вооруженные силы Украины продвигаются на флангах Бахмута и эффективно уничтожают российских захватчиков.

– Командир специального отряда кадыровцев “Ахмат” погиб на Донбассе. Речь о полковнике Евгении Писаренко. “Ахмат” — это специальное подразделение Росгвардии, базирующееся в Чечне.

— По меньшей мере, два человека погибли, еще девятнадцать — ранены в результате вражеского удара по пригороду Сум.

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