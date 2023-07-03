Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Вооруженные силы Украины продвигаются на флангах Бахмута и эффективно уничтожают российских захватчиков.
– Командир специального отряда кадыровцев “Ахмат” погиб на Донбассе. Речь о полковнике Евгении Писаренко. “Ахмат” — это специальное подразделение Росгвардии, базирующееся в Чечне.
— По меньшей мере, два человека погибли, еще девятнадцать — ранены в результате вражеского удара по пригороду Сум.
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