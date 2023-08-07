Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (07.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Медики, спасатели и полицейские продолжают работать на месте ракетного удара в Покровске Донецкой области.
— Польские пограничники нуждаются в помощи армии из-за постоянных провокаций со стороны Беларуси.
– Украина вернула из плена 22 украинских защитников.
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