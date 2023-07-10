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Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Число погибших в результате террористической атаки россиян по прифронтовому Орехову в Запорожье возросло до 7 человек.

— Главная тема и интрига на этой неделе – Вильнюсский саммит НАТО. Сегодня со всех континентов съезжаются лидеры стран-членов НАТО. В эпицентре переговоров – Украина и ее будущее.

— Африканские лидеры призвали диктатора Путина показать, что он “стремится к миру”.

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