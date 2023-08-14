Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Наши воины отбили у врага три квадратных километра на Бахмутском направлении – Маляр.

— Три человека пострадали в результате вражеской атаки на Одесщину. 15 беспилотников и восемь ракет типа Калибр враг выпустил минувшей ночью по Одесщине.

— В Хмельницком служащего военкомата арестовали, когда тот брал взятку за освобождение от мобилизации.

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