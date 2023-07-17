Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Президент Украины направил официальные письма главе Турции и Генсеку ООН с предложением продлить черноморскую зерновую инициативу, чтобы защитить мир от российского безумия.

— Керченский мост сегодня снова пылал и снова получил серьезные повреждения. Взрывы, раздавшиеся на любимой переправе Путина в ночь на понедельник, повредили автомобильную часть конструкции.

— В Харьковской области Совет обороны объявил обязательную эвакуацию детей из 9 населенных пунктов Волчанской общины.

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