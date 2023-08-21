Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (21.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Греция присоединится к тренировке украинских пилотов на F-16.

– Сегодня в Киеве состоялась международная конференция по вопросу создания спецтрибунала.

— Власти Туркменистана поддержали украинцев гуманитарной помощью.

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