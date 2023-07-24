Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (24.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 10-летний мальчик погиб, еще четыре ребенка ранены. Таковы последствия вражеского удара по Константиновке Донецкой области.

— В оккупированном селе Раденск Херсонской области российские войска обустроили полевой госпиталь на территории детского сада.

– На Бердянском направлении украинская армия продвинулась от 350 метров до почти полутора километров.

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