Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (26.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Один человек погиб, еще один ранен. Россияне под вечер ударили в Донецкой области по селу Новый Комар Волновахского района. По данным областной прокуратуры, по населенному пункту захватчики удалили из артиллерии.

– С воинами, которые ныне не только держат оборону на Донбассе, но и наступают на врага сегодня встретился верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

— В России придумали очередной фейк в отношении Киево-Печерской лавры о якобы вывозе из заповедника ценностей в Европу, включая мощи святых из лаврских пещер.

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